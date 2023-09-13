Ереван предложил Баку решить земельный спор с помощью советских карт

Армения предлагает Азербайджану зеркально отводить вооружённые силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. В то же время, продолжая быть заинтересованной в установлении стабильности и мира в регионе, Республика Армения подтверждает своё предложение осуществить зеркальный отвод войск от госграницы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года", — предложили в министерстве.

МИД Армении отмечает, что в нынешние дни Азербайджан продолжает угрожать миру и стабильности на Южном Кавказе. Ереван надеется, что стороны, заинтересованные в мире и обладающие мандатом в этом вопросе, приложат все усилия для предотвращения попыток дальнейшей дестабилизации и незаконного применения силы в регионе.