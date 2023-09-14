В ФРГ упрекнули Кулебу в хамстве, но не отказались от идеи вооружать Киев
Министр обороны ФРГ Писториус назвал неуместным тон Кулебы в разговоре с Бербок
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позволил себе неуместные формулировки в обсуждении поставок ракет Taurus Германией для нужд ВСУ. Такое заявление сделал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, отметив, что эта ситуация не окажет негативного влияния на взаимодействия Киева и Берлина в вопросе поставок вооружения.
"Абсолютно разделяю прохладную реакцию Анналены. Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идёт о партнёре, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно", — прокомментировал ситуацию глава военного ведомства Германии, уточнив, что проблема не в смысле сказанного Кулебой, а в тоне его заявлений.
Писториус отдельно подчеркнул, что это недопонимание не повлияет на намерения Берлина в поддержке Киева. Также министр добавил, что не хотел бы в будущем прочесть о себе в прессе, что обиделся на Украину и из-за этого прекратил поставки вооружений.
Напомним, 11 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь позволил себе применить непозволительный тон в отношении союзников. На этот раз досталось его немецкой коллеге Анналене Бербок, которая заявила об отказе Германии поставлять Киеву ракеты Taurus.
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky