Кулеба обвинил Запад в слабоволии относительно передачи Киеву замороженных активов России

На Украине осудили Запад за промедление с созданием трибунала для расследования "преступлений РФ" и передачей Киеву замороженных российских активов. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"К сожалению, мы находимся в некотором тупике по обоим вопросам, потому что по первому у нас [с западными партнёрами] есть разногласия, а по второму явно не хватает воли", — сказал украинский министр, его слова приводит агентство Франс Пресс.

Как указал Кулеба, страны G7 поддерживают создание гибридного трибунала, который основывался бы на украинской судебной системе. Но этот вариант не устраивает Киев, поскольку не позволит "лишить высшее российское руководство неприкосновенности". Также киевские власти настаивают на том, чтобы Запад передал им замороженные активы Москвы.

"Спустя полтора года я всё ещё слышу из Европы и Америки: мы работаем над этим", — подчеркнул глава МИД Украины.