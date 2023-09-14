В США оценили работу министра обороны Остина в один доллар
Конгрессвумен Грин призвала снизить зарплату главы Пентагона Остина до доллара
Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © Flickr / U.S. Secretary of Defense
Зарплату главы Пентагона Ллойда Остина предложили снизить до одного доллара. Такую поправку к проекту военного бюджета внесла конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Ллойд Остин потерпел неудачу на посту министра обороны и поставил под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов", — написала она в соцсети X (Twitter).
По словам конгрессвумен, уже 13 сентября её поправка поступит на рассмотрение Палаты представителей. Также она отметила, что сейчас Остин получает свыше 220 тысяч в год, а его совокупное состояние равняется семи миллионам долларов.
А ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что президенту Джо Байдену необходимо вынести импичмент и отправить за решётку. Так республиканка прокомментировала расследование Конгресса по делу о предполагаемой взятке в бытность Байдена вице-президентом.