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13 сентября, 23:56

В США оценили работу министра обороны Остина в один доллар

Конгрессвумен Грин призвала снизить зарплату главы Пентагона Остина до доллара

<p>Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/secdef/53078559811/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Secretary of Defense</a></p>

Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © Flickr / U.S. Secretary of Defense

Зарплату главы Пентагона Ллойда Остина предложили снизить до одного доллара. Такую поправку к проекту военного бюджета внесла конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Ллойд Остин потерпел неудачу на посту министра обороны и поставил под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов", — написала она в соцсети X (Twitter).

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По словам конгрессвумен, уже 13 сентября её поправка поступит на рассмотрение Палаты представителей. Также она отметила, что сейчас Остин получает свыше 220 тысяч в год, а его совокупное состояние равняется семи миллионам долларов.

А ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что президенту Джо Байдену необходимо вынести импичмент и отправить за решётку. Так республиканка прокомментировала расследование Конгресса по делу о предполагаемой взятке в бытность Байдена вице-президентом.

Лариса Сафронова
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