В США одобрили продажу Сеулу истребителей F-35

Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 5,6 миллиарда долларов. Об этом информировало Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Из заявления ведомства следует, что республика запрашивала до 25 истребителей. Подчёркивается, что сделка не изменит баланс военных сил в регионе.