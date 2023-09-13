В США одобрили продажу Сеулу истребителей F-35
Госдеп одобрил продажу истребителей F-35 Южной Корее на пять миллиардов долларов
Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 5,6 миллиарда долларов. Об этом информировало Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Из заявления ведомства следует, что республика запрашивала до 25 истребителей. Подчёркивается, что сделка не изменит баланс военных сил в регионе.
Ранее Лайф писал, что США могут попытаться превратить G7 в G8, добавив Южную Корею. Также аналитики считают, что на следующем этапе можно будет ожидать включения Южной Кореи в Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США и Японию).