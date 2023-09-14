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13 сентября, 22:24

Под Волгоградом проверяют водителя, забывшего школьника на остановке по дороге

В Волгоградской области начата проверка в отношении водителя автобуса, который забыл на трассе несовершеннолетнего пассажира после промежуточной остановки. Об этом сообщает областная прокуратура в телеграм-канале.

По предварительным данным, вечером 10 сентября 13-летний подросток без сопровождения взрослых ехал на автобусе из областного центра в город Котово. На остановке около посёлка Горноводяное Дубовского района он вышел из транспорта. Позже водитель продолжил движение, не проверив наличие всех пассажиров в салоне. Мальчик оказался на трассе, а его вещи остались в автобусе.

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История закончилась благополучно: прохожие заметили ребёнка и передали сотрудникам полиции. Вскоре тётя мальчика, проживающая неподалёку, забрала его на ночлег. Прокуратура сообщает, что вопрос о принятии мер реагирования в отношении водителя автобуса будет решаться по итогам проверки.

А ранее Лайф писал, что 1 сентября 2024 года в РФ вступит в силу закон, запрещающий высаживать инвалидов первой группы из наземного транспорта в случае проезда без билета. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Лариса Сафронова
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