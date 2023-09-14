Рамасвами распустит ФБР, когда станет президентом США

В немилость к кандидату в президенты попали также АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), Комиссия по ядерному регулированию, Минобразования и Служба питания и диетологии Минсельхоза. По мнению Рамасвами, все эти ведомства стоит упразднить, он даже готов пренебречь мнением Конгресса и использовать свои президентские полномочия. Также предприниматель заявил, что Верховный суд, если будет рассматривать дело в отношении этих служб, поддержит его решение.