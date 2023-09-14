Рамасвами распустит ФБР, когда станет президентом США
Кандидат в президенты США Рамасвами планирует упразднить ФБР в случае избрания
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами планирует в случае избрания его лидером страны распустить Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом политик сообщил изданию Semafor.
В немилость к кандидату в президенты попали также АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), Комиссия по ядерному регулированию, Минобразования и Служба питания и диетологии Минсельхоза. По мнению Рамасвами, все эти ведомства стоит упразднить, он даже готов пренебречь мнением Конгресса и использовать свои президентские полномочия. Также предприниматель заявил, что Верховный суд, если будет рассматривать дело в отношении этих служб, поддержит его решение.
А ранее Вивек Рамасвами пообещал избирателям не допустить третьей мировой войны. Кандидат в президенты тезисно обозначил свою программу внешней политики: "добиться чёткой экономической независимости от Китая, в том числе от Тайваня", "гарантировать, что мы не развяжем третью мировую войну", "продвигать интересы США — вместе с союзниками, которые разделяют наше видение будущего".
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