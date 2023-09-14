Эрдоган назначил новых послов в России и на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указы о назначении нескольких новых послов, в том числе в России и на Украине. Об этом сообщил официальный республиканский вестник Resmi Gazete.

Главой турецкого посольства в РФ стал Танжу Бильгич, официальный представитель МИД. Ранее он уже работал в России: с 2011 по 2014 год был генконсулом в Санкт-Петербурге. Также дипломат занимал должность посла в Белграде.

Главой турецкой дипмиссии на Украине назначен Мустафа Бильген. Кроме того, Эрдоган утвердил кандидатуры новых послов для Польши, Марокко и Бурунди.