Эрдоган рассказал правительству Турции, как прошли его переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись накануне в Сочи. По словам политика, они получили высокую оценку во всём мире.

"У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы", — сказал Эрдоган по итогам заседания правительства, на котором обсуждалась его поездка в Россию.