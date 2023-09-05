Эрдоган рассказал правительству Турции, как прошли его переговоры с Путиным
Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным высоко оценил весь мир
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись накануне в Сочи. По словам политика, они получили высокую оценку во всём мире.
"У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы", — сказал Эрдоган по итогам заседания правительства, на котором обсуждалась его поездка в Россию.
Напомним, переговоры президентов России и Турции прошли накануне в санатории "Русь" в Сочи. Путин встретил Эрдогана на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил коллегу отдохнуть в Сочи. На пресс-конференции после встречи Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником по Украине и поставлять зерно из РФ в виде муки в бедные страны.
LIFE / Павел Баранов