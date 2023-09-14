Медведев пропустит выставочный турнир в Германии после поражения на US Open

Россиянин Даниил Медведев не выступит в выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown, который пройдёт в немецком Франкфурте-на-Майне.

"Последние две недели были очень тяжёлыми для меня, для моего организма. Возможно, две самые тяжёлые недели в моей карьере", — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований.

Спортсмен признался, что ему нравится как сам турнир, так и его формат, и пожелал удачи другим игрокам. Россиянина заменит болгарин Григор Димитров, также в турнире должен сыграть Андрей Рублёв.