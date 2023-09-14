Европейский союз погряз в экономическом кризисе по вине председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, уверен известный китайский журналист Чэнь Вэйхуа. По его мнению, политик является лишь "американским пуделем", который и привёл Брюссель к нынешнему плачевному состоянию.

Таким образом журналист прокомментировал выступление фон дер Ляйен в Европарламенте 13 сентября. В обращении к депутатам глава органа подвела промежуточные итоги 2023 года, рассказала о проблемах, с которыми столкнулся ЕС, а также призвала и дальше поддерживать Украину.

"Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под её руководством", — заявил Чэнь Вэйхуа в соцсети X.