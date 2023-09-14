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14 сентября, 03:17

Фон дер Ляйен назвали американским пуделем и обвинили в разрушении ЕС

Журналист Чэнь Вэйхуа назвал фон дер Ляйен пуделем, несущим ЕС лишь катастрофы

Европейский союз погряз в экономическом кризисе по вине председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, уверен известный китайский журналист Чэнь Вэйхуа. По его мнению, политик является лишь "американским пуделем", который и привёл Брюссель к нынешнему плачевному состоянию.

Таким образом журналист прокомментировал выступление фон дер Ляйен в Европарламенте 13 сентября. В обращении к депутатам глава органа подвела промежуточные итоги 2023 года, рассказала о проблемах, с которыми столкнулся ЕС, а также призвала и дальше поддерживать Украину.

"Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под её руководством", — заявил Чэнь Вэйхуа в соцсети X.

"Напасть для Европы": Пользователи Сети обвинили фон дер Ляйен в одержимости Украиной

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Ранее фон дер Ляйен призналась, что Евросоюз лишился всех резервных средств своего бюджета до 2027 года. Эти деньги были отправлены Киеву в качестве финансовой поддержки. Речь идёт о 30 миллиардах евро, рассказала глава ЕК.

Обложка ©

Flickr / Bundeswehr

Илья Пушкарев
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