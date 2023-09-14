Новый министр иностранных дел Японии не стала менять политику Токио по Курилам

Япония нацелена на решение спора с Россией о принадлежности южной части Курильских островов путём заключения мирного договора. Такое заявление сделала новая глава МИД Страны восходящего солнца Ёко Камикава.

Выступая на первой после назначения пресс-конференции, дипломат подчеркнула, что Токио планирует действовать исключительно в поле своих интересов. По её словам, страна не станет отменять антироссийские санкции из-за конфликта на Украине, но будет "по-соседски" решать с Москвой некоторые вопросы.

"Что касается проблемы северных территорий. Мы будем твёрдо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — отметила Камикава.