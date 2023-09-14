Новый министр иностранных дел Японии не стала менять политику Токио по Курилам
Глава МИД Японии: Токио намерен заключить мирный договор с РФ по Курилам
Япония нацелена на решение спора с Россией о принадлежности южной части Курильских островов путём заключения мирного договора. Такое заявление сделала новая глава МИД Страны восходящего солнца Ёко Камикава.
Выступая на первой после назначения пресс-конференции, дипломат подчеркнула, что Токио планирует действовать исключительно в поле своих интересов. По её словам, страна не станет отменять антироссийские санкции из-за конфликта на Украине, но будет "по-соседски" решать с Москвой некоторые вопросы.
"Что касается проблемы северных территорий. Мы будем твёрдо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — отметила Камикава.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Токио отказаться от курса на милитаризацию и прекратить попытки запугать Москву военными учениями вблизи Курил. В День победы над Японией политик также призвал власти островного государства вспомнить уроки истории и не допускать ошибок своих предшественников.
ТАСС / Eugene Hoshiko