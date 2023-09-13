В Японии сменился состав правительства, куда впервые вошли пять женщин-министров

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку на фоне перестановок. Действующий премьер Фумио Кисида уже назначил новых глав МИД, Минобороны и других министров в ходе формирования нового состава кабмина. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Его структура осталась прежней, как и руководящий состав возглавляемой Кисидой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Генсек кабмина Хирокадзу Мацуно, озвучивший изменения в правительстве, также сохранил свой пост.

МИД Японии возглавила 70-летняя экс-министр юстиции Ёко Камикава, она сменила Ёсимасу Хаяси, занимавшего этот пост с 2021 года. А новым главой Минобороны назначен 54-летний Минору Кихара. Он успел побывать советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности, парламентским замминистра обороны и замминистра финансов.

Произошли и другие кадровые изменения. Так, новым министром по административным делам и коммуникациям стал Дзюндзи Судзуки, пост министра юстиции достался Рюдзи Коидзуми, министром по восстановлению экономики назначен Ёситака Синдо, министром образования, культуры, спорта, науки и технологий — Масахито Морияма. Министром сельского, лесного и рыбного хозяйства стал Итиро Миясита, председателем Национальной комиссии общественной безопасности — Ёсифуми Мацумура, министром охраны окружающей среды — Синтаро Ито, министром здравоохранения, труда и благосостояния — Кэйдзо Такэми.

Число женщин-министров впервые дошло до пяти. Кроме Камикавы и Такаити, это Аюко Като — министр по проблемам низкой рождаемости, Синако Цутия — министр по делам реконструкции, и Ханако Дзими — министр регионального развития. Последняя будет ещё и министром по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова).

Сохранили свои посты министр финансов Сюнъити Судзуки, министр экономической безопасности Санаэ Такаити, министр по делам цифровизации Таро Коно и министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура. Как считают аналитики, премьер-министр попытался сбалансировать интересы всех партийных фракций, чтобы успешно переизбраться в следующем году на пост председателя ЛДП, а значит, и премьер-министра Японии.