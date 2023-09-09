Украинский премьер рассказал, сколько миллиардов Япония вбухала в поддержку Киева

Киев получил от Токио уже свыше двух миллиардов долларов макрофинансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с прибывшим в Киев министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши.

"Поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую, гуманитарную поддержку, за санкции против России. Уже получили от Японии 2,1 миллиарда долларов макрофинансовой помощи и продолжаем сотрудничество", — написал Шмыгаль в телеграм-канале.