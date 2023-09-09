Украинский премьер рассказал, сколько миллиардов Япония вбухала в поддержку Киева
Шмыгаль: Япония выделила Киеву более $2 млрд макрофинансовой помощи
Шмыгаль с главой МИД Японии в Киеве. Обложка © Telegram / Denys_Smyhal
Киев получил от Токио уже свыше двух миллиардов долларов макрофинансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с прибывшим в Киев министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши.
"Поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую, гуманитарную поддержку, за санкции против России. Уже получили от Японии 2,1 миллиарда долларов макрофинансовой помощи и продолжаем сотрудничество", — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
По словам украинского премьера, стороны обсудили заинтересованность крупного бизнеса Японии в долгосрочном сотрудничестве с Незалежной. Как подчеркнул Шмыгаль, для привлечения инвестиций в его стране якобы уже создаётся благоприятный бизнес-климат.
А на днях, как писал Лайф, в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повёл политика в McDonald's, где рассказал, что в студенческие годы посещал кафе, чтобы спастись от похмелья. В ходе визита Блинкен объявил, что Штаты выделят Киеву дополнительную помощь на сумму более миллиарда долларов.