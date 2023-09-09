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9 сентября, 12:53

Украинский премьер рассказал, сколько миллиардов Япония вбухала в поддержку Киева

Шмыгаль: Япония выделила Киеву более $2 млрд макрофинансовой помощи

<p>Шмыгаль с главой МИД Японии в Киеве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Denys_Smyhal/6015" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Denys_Smyhal</a></p>

Шмыгаль с главой МИД Японии в Киеве. Обложка © Telegram / Denys_Smyhal

Киев получил от Токио уже свыше двух миллиардов долларов макрофинансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с прибывшим в Киев министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши.

"Поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую, гуманитарную поддержку, за санкции против России. Уже получили от Японии 2,1 миллиарда долларов макрофинансовой помощи и продолжаем сотрудничество", — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

По словам украинского премьера, стороны обсудили заинтересованность крупного бизнеса Японии в долгосрочном сотрудничестве с Незалежной. Как подчеркнул Шмыгаль, для привлечения инвестиций в его стране якобы уже создаётся благоприятный бизнес-климат.

Всемирный банк вложил в проекты на Украине почти 27 млрд долларов

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А на днях, как писал Лайф, в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повёл политика в McDonald's, где рассказал, что в студенческие годы посещал кафе, чтобы спастись от похмелья. В ходе визита Блинкен объявил, что Штаты выделят Киеву дополнительную помощь на сумму более миллиарда долларов.

Наталья Исакова
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