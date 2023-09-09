Всемирный банк вложил в проекты на Украине почти 27 млрд долларов
Объём проектного портфеля Всемирного банка на Украине достиг рекордного значения после пересмотра. В реализацию программ международная организация уже вложила 26,6 миллиарда долларов, сообщил Минфин Незалежной.
По данным ведомства, сейчас в портфель входит 20 проектов. Для их претворения в жизнь WBG выделил 20 миллиардов грантовых средств и 6,6 миллиарда — кредитных. Также в ходе недавних переговоров Всемирный банк обсудил с украинским Минфином план дальнейших мероприятий.
Впрочем, несмотря на ассигнования, состояние экономики Незалежной продолжает стремительно ухудшаться. Так, недавно госдолг страны превысил 132 миллиарда долларов. Этот показатель стал для Украины рекордным.
Ранее Всемирный банк принял решение приостановить финансирование Нигера после мятежа. Напомним, что президент африканского государства Мохамед Базум был свергнут 26 июля. Новые власти страны приостановили деятельность международных организаций и потребовали от Франции вывести свои войска.
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