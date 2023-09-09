Всемирный банк вложил в проекты на Украине почти 27 млрд долларов

Объём проектного портфеля Всемирного банка на Украине достиг рекордного значения после пересмотра. В реализацию программ международная организация уже вложила 26,6 миллиарда долларов, сообщил Минфин Незалежной.

По данным ведомства, сейчас в портфель входит 20 проектов. Для их претворения в жизнь WBG выделил 20 миллиардов грантовых средств и 6,6 миллиарда — кредитных. Также в ходе недавних переговоров Всемирный банк обсудил с украинским Минфином план дальнейших мероприятий.