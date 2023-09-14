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14 сентября, 04:48

Новейший корвет "Резкий" теперь в составе Тихоокеанского флота

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония приёма в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий", четвёртого в серии проекта 20380, построенного на Амурском судостроительном заводе. Об этом информировала в телеграм-канале пресс-служба Тихоокеанского флота.

На официальном мероприятии присутствовали командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, гендиректор Амурского судостроительного завода Николай Боровский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ветераны ВМФ.

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Ранее ожидалось, что новейший корвет "Резкий" поступит на Тихоокеанский флот летом перед Днём Военно-морского флота. До этого он проходил государственные испытания.

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Telegram / Тихоокеанский флот

Лариса Сафронова
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