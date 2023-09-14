Новейший корвет "Резкий" теперь в составе Тихоокеанского флота

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония приёма в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий", четвёртого в серии проекта 20380, построенного на Амурском судостроительном заводе. Об этом информировала в телеграм-канале пресс-служба Тихоокеанского флота.