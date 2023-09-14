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14 сентября, 06:10

Новая глава МИД Японии заявила, что санкции против РФ сохранятся

Глава МИД Японии Камикава: Санкции против РФ сохранятся с учётом нацинтересов

Япония планирует сохранять антироссийские санкции, однако при выстраивании политики в отношении Москвы будет исходить из собственных национальных интересов. Об этом заявила новая глава японского МИД Ёко Камикава.

"Наша страна, как председатель G7, будет продолжать дипломатические усилия [из-за конфликта на Украине], такие, как введение жёстких санкций против России", — сказала дипломат на первой после вступления в должность пресс-конференции, её слова приводит ТАСС.

Вместе с тем она напомнила, что Россия и Япония находятся рядом друг с другом, а также обратила внимание на некоторые вопросы в экономической сфере, в том числе рыболовный промысел и безопасность на море, на которые нужно реагировать по-соседски. В таких делах, по её словам, Токио будет исходить лишь из своих интересов.

Кстати, в ходе выступления перед журналистами министр иностранных дел Японии также прокомментировала решение спора с Россией о принадлежности южной части Курильских островов. Ёко Камикава уточнила, что Токио намерен твёрдо придерживаться курса на заключение мирного договора.

Япония ввела персональные санкции против Скабеевой и комбата "Спарты" Жоги

Япония ввела персональные санкции против Скабеевой и комбата "Спарты" Жоги

Обложка ©

ТАСС / EPA / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
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