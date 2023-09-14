Открытое горение на газопроводе в Саратовской области ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение на газопроводе в районе посёлка городского типа Красный Октябрь Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. Пострадавших нет.

"Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади два гектара", — написал он в своём телеграм-канале.