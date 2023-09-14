Открытое горение на газопроводе в Саратовской области ликвидировано
Место разгерметизации газопровода в Саратовской области. Обложка © Telegram / "Юрий Юрин"
Спасатели ликвидировали открытое горение на газопроводе в районе посёлка городского типа Красный Октябрь Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. Пострадавших нет.
"Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади два гектара", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, о разгерметизации газопровода в Саратовской области стало известно сегодня утром. Авария вызвала горение. На месте работают экстренные службы. Уточнялось, что газопровод не предназначен для снабжения населения.