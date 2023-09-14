Netley Group: Отход от доллара ускоряется в странах БРИКС и во всём мире

Отход от использования американского доллара происходит не только в странах БРИКС, но и во всей мировой экономике, заявил президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

При этом он отметил, что процесс снижения доли глобальных платежей в американской валюте можно было бы ускорить ещё больше, если бы участники межгосударственного объединения провели необходимые работы. Например, по его мнению, можно создать валюту, обеспеченную золотом.

"Если бы можно было создать валюту БРИКС, обеспеченную золотом, и в то же время связать рынки облигаций всех стран БРИКС и других дружественных БРИКС стран с помощью технологий, тогда можно создать глобальный рынок облигаций невероятной глубины", — приводит его слова РИА "Новости".