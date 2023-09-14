В Киев приехал инспектор Пентагона для проверки цен на поставленное оружие

Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине приехал в Киев, чтобы провести проверку после появившейся ещё в мае информации о завышении стоимости вооружения, поставленного США для нужд ВСУ.

"Старший представитель управления генерального инспектора Министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине, чтобы руководить взаимодействиями управления... с американскими и украинскими коллегами", — уточнили в американском военном ведомстве.

Также Пентагон собирается отправить в Киев дополнительных сотрудников, которые помогут с проведением расследования и отчётностью по его итогам.