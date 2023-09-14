В Киев приехал инспектор Пентагона для проверки цен на поставленное оружие
Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине приехал в Киев, чтобы провести проверку после появившейся ещё в мае информации о завышении стоимости вооружения, поставленного США для нужд ВСУ.
"Старший представитель управления генерального инспектора Министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине, чтобы руководить взаимодействиями управления... с американскими и украинскими коллегами", — уточнили в американском военном ведомстве.
Также Пентагон собирается отправить в Киев дополнительных сотрудников, которые помогут с проведением расследования и отчётностью по его итогам.
Напомним, в мае стало известно, что Пентагон завысил стоимость военной помощи, отправленной Киеву, примерно на три миллиарда долларов. Теперь предполагается провести корректировку бухгалтерского учёта, после чего станет возможна дополнительная поставка вооружения на Украину.
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