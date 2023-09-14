Еврокомиссара заметили за вязанием во время скучной речи фон дер Ляйен

Речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на вчерашнем заседании Европарламента показалась еврокомиссару Ильве Йоханссон настолько невыносимой, что она решила отвлечь себя вязанием. Кадры публикует лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Во время скучной речи фон дер Ляйен в Европарламенте еврокомиссара заметили за вязанием. Видео © Twitter / f_philippot

Фон дер Ляйен выступила с ежегодным докладом о состоянии дел в Евросоюзе и обсудила несколько тем, в том числе конфликт на Украине, изменение климата, ситуацию с Китаем, нелегальную миграцию и расширение ЕС.

"Урсула фон дер Ляйен сегодня утром так раздражала своей речью "о положении страны", что даже один из её комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти люди решают нашу жизнь! Потрясающе", — подписал Филиппо публикацию.