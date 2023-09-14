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Опубликовано 14 сентября 2023, 07:42
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Разведчик США в отставке призвал Киев готовиться к капитуляции

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Армия России скоро окружит и уничтожит ВСУ

Российская армия отлично подготовлена и вооружена, поэтому в скором времени она полностью одолеет уставших от боёв солдат ВСУ. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Danny Haiphong.

"У них (ВСУ. — Прим. Лайфа) закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты. Ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский Генштаб держал в резерве", отметил он.

По его словам, и от этих бригад уже вряд ли что-то осталось, при этом они не продвинулись и попали под огонь прямо в месте дислокации. Риттер уверен, что у ВСУ нет шансов, тем более что российские войска обладают существенными преимуществами, поэтому скоро окружат и уничтожат противника. Экс-разведчик посоветовал Украине соглашаться на капитуляцию на условиях России.

В ДНР раскрыли шокирующие потери ВСУ с начала СВО
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Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский неоправданно оптимистично представляет гражданам картину военных действий. По его словам, военные ВС РФ опытные и хорошо обученные, не стоит ждать деморализации в их рядах.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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