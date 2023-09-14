Разведчик США в отставке призвал Киев готовиться к капитуляции

Российская армия отлично подготовлена и вооружена, поэтому в скором времени она полностью одолеет уставших от боёв солдат ВСУ. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Danny Haiphong.

"У них (ВСУ. — Прим. Лайфа) закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты. Ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский Генштаб держал в резерве", — отметил он.

По его словам, и от этих бригад уже вряд ли что-то осталось, при этом они не продвинулись и попали под огонь прямо в месте дислокации. Риттер уверен, что у ВСУ нет шансов, тем более что российские войска обладают существенными преимуществами, поэтому скоро окружат и уничтожат противника. Экс-разведчик посоветовал Украине соглашаться на капитуляцию на условиях России.