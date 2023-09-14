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14 сентября, 08:03

В ЛНР подросток подорвался на снаряде, когда косил траву на пустыре

В Первомайске Луганской Народной Республики школьник пострадал от срабатывания взрывного устройства, когда косил траву на пустыре. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель военной комендатуры региона.

"Четырнадцатилетний подросток 13 сентября в городе Первомайске пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства", уточнил собеседник.

Врачи диагностировали у мальчика травму правого глаза, ранения правой голени и левого бедра. Как подчеркнули в комендатуре, Первомайск находится под постоянными украинскими обстрелами с 2014 года.

Десять человек ранены в ДНР при обстреле кассетными и зажигательными бомбами со стороны ВСУ

Десять человек ранены в ДНР при обстреле кассетными и зажигательными бомбами со стороны ВСУ

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Кировский район города утром 5 сентября подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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