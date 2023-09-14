В ЛНР подросток подорвался на снаряде, когда косил траву на пустыре

В Первомайске Луганской Народной Республики школьник пострадал от срабатывания взрывного устройства, когда косил траву на пустыре. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель военной комендатуры региона.

"Четырнадцатилетний подросток 13 сентября в городе Первомайске пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства", — уточнил собеседник.

Врачи диагностировали у мальчика травму правого глаза, ранения правой голени и левого бедра. Как подчеркнули в комендатуре, Первомайск находится под постоянными украинскими обстрелами с 2014 года.