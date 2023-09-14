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14 сентября, 08:43

"Путь, ведущий в ад": В США предупредили о страшном для НАТО итоге СВО

Полковник Макгрегор: Путин ведёт "долгую игру" и ждёт краха НАТО из-за Украины

Президент России Владимир Путин ведёт "долгую игру" на Украине и ждёт ухудшения ситуации в Европе с последующим крахом НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что в той же Германии уже наблюдается деиндустриализация.

"Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад". Германия уже подверглась деиндустриализации", — сказал он в интервью YouTube-каналу Redacted.

Причём ВС РФ хотят и ждут момента для начала собственного наступления, которое станет финалом конфликта. Полковник отметил, что российское руководство не бросает сразу все силы и резервы на борьбу с ВСУ.

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Ранее Дуглас Макгрегор объяснил, почему украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен. По словам полковника, они попросту не хотят выполнять убийственные приказы своего командования.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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