Президент России Владимир Путин ведёт "долгую игру" на Украине и ждёт ухудшения ситуации в Европе с последующим крахом НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что в той же Германии уже наблюдается деиндустриализация.

"Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад". Германия уже подверглась деиндустриализации", — сказал он в интервью ютуб-каналу Redacted.

Причём ВС РФ хотят и ждут момента для начала собственного наступления, которое станет финалом конфликта. Полковник отметил, что российское руководство не бросает сразу все силы и резервы на борьбу с ВСУ.