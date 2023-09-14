Логотипы "Зенита" и ЦСКА вошли в топ-100 лучших в истории

Эмблемы московского ЦСКА и петербургского "Зенита" вошли в топ-100 лучших в истории по версии портала FourFourTwo. Уточняется, что места клубов в списке (команды заняли 23-е и 100-е место) не имеют значения, так как они расположены в алфавитном порядке, а "выбирать между красивыми лого — преступление".

Логотипы "Зенита" и ЦСКА. Фото © Wikipedia, Wikipedia

Так, описывая эмблему ЦСКА, авторы указали на кириллические буквы и угловатость. Подчёркивается, что в нынешнем виде она была введена лишь в 2003 году, после чего обновлена только в 2008-м, чтобы "стать больше, жирнее и ярче".

"ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на лого появилась красная звезда. С годами он развивался, добавляя новые элементы и становясь всё ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой. Последняя версия — триумф", — говорится в публикации.

А в случае с эмблемой петербургской команды портал указал на прописной шрифт, из-за чего слово "Зенит" сложно разобрать.

"Это "з", "н"? FFT потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не алфавитом, который мы знаем и любим, но, слава богу, мы узнаём хороший дизайн, когда видим его", — добавили авторы.