Вооружённый 47-летний слесарь-косплейщик в противогазе поставил на уши Ленобласть
В Ленобласти ввели план "Сирена" из-за вооружённого фаната игры Warhammer 40000
Вооружённый слесарь-косплейщик в противогазе поставил на уши Ленобласть. Обложка © t.me / SHOT
В Ленинградской области ввели план "Сирена" из-за вооружённого фаната игры Warhammer 40000, который хотел закосплеить комиссара имперской гвардии из "Корпуса смерти Крига", но перепугал всех местных. Об этом сообщает SHOT.
Вооружённый сотрудник тепловых сетей косплеит комиссара имперской гвардии из "Корпуса смерти Крига". Видео © t.me / SHOT
47-летний слесарь Алексей умеет и в аниме. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, геймером-косплейщиком оказался 47-летний сотрудник тепловых сетей из Гатчины по имени Алексей. Именно из-за него в районе закрыли все садики и школы. Первыми в странном и пугающем образе — в противогазе, плаще и с ружьём — его заметили мамочки на местной детской площадке. Впечатлительные дамы сразу вызвали сотрудников полиции, и те задержали подозрительного мужчину.
При осмотре квартиры у Алексея обнаружили два пневматических пистолета Gletcher, винтовку Hatsan Quattro Trigger, около десяти патронов и банку с металлическими шариками. Слесарь пытался оправдаться, что просто очень любит игры, однако это ему не помогло: правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия". Сейчас он находится в изоляторе, а ближайшие семь лет может провести в тюрьме.
Ранее в Кинешме был объявлен план "Перехват" из-за мужчины, который поджёг жилой дом, пока там спали люди. Он разлил горючее на лестничной площадке между этажами, поджёг и скрылся, однако огонь быстро погас сам. Поджигатель пытался скрыть лицо за маской и кепкой, однако это мало чем ему помогло.