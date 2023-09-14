Вооружённый 47-летний слесарь-косплейщик в противогазе поставил на уши Ленобласть

В Ленинградской области ввели план "Сирена" из-за вооружённого фаната игры Warhammer 40000, который хотел закосплеить комиссара имперской гвардии из "Корпуса смерти Крига", но перепугал всех местных. Об этом сообщает SHOT.

Вооружённый сотрудник тепловых сетей косплеит комиссара имперской гвардии из "Корпуса смерти Крига". Видео © t.me / SHOT

47-летний слесарь Алексей умеет и в аниме. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, геймером-косплейщиком оказался 47-летний сотрудник тепловых сетей из Гатчины по имени Алексей. Именно из-за него в районе закрыли все садики и школы. Первыми в странном и пугающем образе — в противогазе, плаще и с ружьём — его заметили мамочки на местной детской площадке. Впечатлительные дамы сразу вызвали сотрудников полиции, и те задержали подозрительного мужчину.

При осмотре квартиры у Алексея обнаружили два пневматических пистолета Gletcher, винтовку Hatsan Quattro Trigger, около десяти патронов и банку с металлическими шариками. Слесарь пытался оправдаться, что просто очень любит игры, однако это ему не помогло: правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия". Сейчас он находится в изоляторе, а ближайшие семь лет может провести в тюрьме.