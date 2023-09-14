Москвичка подпалила квартиру из-за ссоры с мужем и сожгла заживо соседку

Жительница Москвы, поссорившись с мужем, залила свою квартиру горючей жидкостью и устроила пожар в многоквартирном доме на Северном бульваре. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Пожар в многоквартирном доме на Северном бульваре в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются", — сказано в публикации ведомства.

При пожаре погибла женщина 1935 года рождения, она жила в соседней квартире. Точная причина смерти будет известна по завершению пожарно-технической экспертизы. Ход проверки взяла под контроль Бутырская межрайонная прокуратура. По её результатам ведомство примет решение о необходимости возбуждения уголовного дела из-за причинения смерти по неосторожности.