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14 сентября, 10:16

Москвичка подпалила квартиру из-за ссоры с мужем и сожгла заживо соседку

В Москве женщина подожгла квартиру из-за ссоры с мужем, её соседка погибла

<p>Последствия пожара в квартире многоэтажки на Северном бульваре в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/2813" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Последствия пожара в квартире многоэтажки на Северном бульваре в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Жительница Москвы, поссорившись с мужем, залила свою квартиру горючей жидкостью и устроила пожар в многоквартирном доме на Северном бульваре. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Пожар в многоквартирном доме на Северном бульваре в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются", сказано в публикации ведомства.

При пожаре погибла женщина 1935 года рождения, она жила в соседней квартире. Точная причина смерти будет известна по завершению пожарно-технической экспертизы. Ход проверки взяла под контроль Бутырская межрайонная прокуратура. По её результатам ведомство примет решение о необходимости возбуждения уголовного дела из-за причинения смерти по неосторожности.

В Саратовской области произошёл пожар после разгерметизации газопровода

В Саратовской области произошёл пожар после разгерметизации газопровода

Другая трагедия произошла 11 сентября в Саратовской области. Тогда трое детей погибли при пожаре в квартире в Дергачёвском районе региона.

Юрий Лысенко
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