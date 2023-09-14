Москвичка подпалила квартиру из-за ссоры с мужем и сожгла заживо соседку
В Москве женщина подожгла квартиру из-за ссоры с мужем, её соседка погибла
Последствия пожара в квартире многоэтажки на Северном бульваре в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
Жительница Москвы, поссорившись с мужем, залила свою квартиру горючей жидкостью и устроила пожар в многоквартирном доме на Северном бульваре. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Пожар в многоквартирном доме на Северном бульваре в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются", — сказано в публикации ведомства.
При пожаре погибла женщина 1935 года рождения, она жила в соседней квартире. Точная причина смерти будет известна по завершению пожарно-технической экспертизы. Ход проверки взяла под контроль Бутырская межрайонная прокуратура. По её результатам ведомство примет решение о необходимости возбуждения уголовного дела из-за причинения смерти по неосторожности.
Другая трагедия произошла 11 сентября в Саратовской области. Тогда трое детей погибли при пожаре в квартире в Дергачёвском районе региона.