Петербурженка упала на ножку стула во время мытья окон, теперь за её жизнь борются врачи

Жительница Санкт-Петербурга получила серьёзную травму во время уборки — ей в ягодицу воткнулась ножка стула. Об этом сообщает местный портал 78.ru.

По данным издания, всё произошло вчера днём в доме, расположенном на Глухарской улице. 41-летняя женщина перед наступлением холодов решила помыть окна и совсем не ожидала, что уборка закончится реанимацией. Из-за одного неверного движения она полетела вниз и приземлилась прямо на ножку стула.

В итоге пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где врачи диагностировали у неё кататравму — рваную рану ягодичной области, инородное тело в левой ягодичной и гематому правой поясничной области. По данному факту проводится проверка.