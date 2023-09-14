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14 сентября, 11:03

Петербурженка упала на ножку стула во время мытья окон, теперь за её жизнь борются врачи

В Петербурге женщину госпитализировали после падения на ножку стула

Жительница Санкт-Петербурга получила серьёзную травму во время уборки — ей в ягодицу воткнулась ножка стула. Об этом сообщает местный портал 78.ru.

По данным издания, всё произошло вчера днём в доме, расположенном на Глухарской улице. 41-летняя женщина перед наступлением холодов решила помыть окна и совсем не ожидала, что уборка закончится реанимацией. Из-за одного неверного движения она полетела вниз и приземлилась прямо на ножку стула.

В итоге пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где врачи диагностировали у неё кататравму — рваную рану ягодичной области, инородное тело в левой ягодичной и гематому правой поясничной области. По данному факту проводится проверка.

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Николь Вербер
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