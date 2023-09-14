Возмездие настигло промышлявшего в Крыму члена украинского нацбата под Херсоном спустя 6 лет

В Херсонской области сотрудниками ФСБ и МВД задержан 55-летний гражданин Украины, подозреваемый в причастности к деятельности добровольческого украинского нацбата имени Номана Челебиджихана*, который участвовал в блокаде Крыма. В его отношении заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Задержание сотрудниками ФСБ участника нацбата в Херсонской области. Видео © ФСБ России по Херсонской области

"СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя села Счастливцево Генического МО Херсонской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам РФ)", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что задержанный по доброй воле вступил в ряды незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана"* в 2016 году. Нацбат занимался продовольственной, энергетической и водной изоляцией Крыма со стороны Украины, а также вёл деятельность в целях нарушения целостности РФ, в частности пытаясь оружием добиться возвращения республики под контроль Киева.

Кроме того, 55-летний подозреваемый в октябре 2016 года занимался блокировкой проезда транспортных средств, которые ввозили товары народного потребления для жителей полуострова. Своими действиями он наносил вред экономическим и политическим интересам граждан РФ и создавал угрозу национальной безопасности страны.

А 13 сентября Лайф сообщал, что жителя Крыма арестовали за причастность к деятельности того же национального батальона. Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит 15 лет тюрьмы.