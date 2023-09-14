Беглый экс-глава Минздрава Украины заочно арестован за хищение $12 млн
Суд Украины заочно арестовал экс-главу Минздрава за присвоение бюджетных денег
Максим Степанов. Фото © ТАСС / Zuma
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес заочное решение об аресте бывшего главы Минздрава Максима Степанова, заподозрив его в хищении бюджетных средств на сумму более чем 450 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов).
"ВАКС арестовал экс-начальника ГП "Полиграфкомбинат", подозреваемого в завладении средствами госпредприятия на сумму более 450 миллионов гривен", — цитирует правоохранителей "РБК-Украина".
В этом году полиция раскрыла целую схему присвоения бюджетных средств, из-за чего полиграфический комбинат "Украина" понёс огромные убытки. В 2013 году его возглавлял Степанов. Он создавал подставные фирмы, через которые закупал сырьё для производства, а затем продавал товары госпредприятию по стоимости в шесть раз дороже. Помимо Степанова, который сейчас находится за границей, по делу проходят ещё четыре человека.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало главу Тернопольского областного совета Михаила Головко. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ему и двум заместителям председателя военно-гражданской администрации вменяют вымогательство у бизнесмена-волонтёра.