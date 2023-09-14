Беглый экс-глава Минздрава Украины заочно арестован за хищение $12 млн

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес заочное решение об аресте бывшего главы Минздрава Максима Степанова, заподозрив его в хищении бюджетных средств на сумму более чем 450 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов).

В этом году полиция раскрыла целую схему присвоения бюджетных средств, из-за чего полиграфический комбинат "Украина" понёс огромные убытки. В 2013 году его возглавлял Степанов. Он создавал подставные фирмы, через которые закупал сырьё для производства, а затем продавал товары госпредприятию по стоимости в шесть раз дороже. Помимо Степанова, который сейчас находится за границей, по делу проходят ещё четыре человека.