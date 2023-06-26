На Украине задержали главу облсовета за взятку на миллионы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало главу Тернопольского областного совета Михаила Головко. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ему и двум заместителям председателя военно-гражданской администрации вменяют вымогательство у бизнесмена-волонтёра.

По данным следствия, они требовали почти 1,8 миллиона гривен (более четырёх миллионов рублей) у владельца предприятия. За эту сумму коррупционеры предлагали подписать акты выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием облсовета. Чиновников задержали при получении третьего транша в размере 600 тысяч гривен.