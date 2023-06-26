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26 июня, 10:32

На Украине задержали главу облсовета за взятку на миллионы

НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета за взятку в 1,8 миллиона гривен

<p>Один из задержанных сотрудниками НАБУ чиновников. Обложка © <a href="https://t.me/s/nab_ukraine" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / НАБУ</p>

Один из задержанных сотрудниками НАБУ чиновников. Обложка © Telegram / НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало главу Тернопольского областного совета Михаила Головко. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ему и двум заместителям председателя военно-гражданской администрации вменяют вымогательство у бизнесмена-волонтёра.

По данным следствия, они требовали почти 1,8 миллиона гривен (более четырёх миллионов рублей) у владельца предприятия. За эту сумму коррупционеры предлагали подписать акты выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием облсовета. Чиновников задержали при получении третьего транша в размере 600 тысяч гривен.

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Коррупция на Украине набирает обороты. Ранее прогремела громкая история военкома из Одессы. Евгений Борисов, который за денежное вознаграждение помогал откосить от мобилизации, купил шикарную виллу в Испании стоимостью почти четыре миллиона евро. Недвижимость он оформил на мать-пенсионерку. После того как ситуация приобрела огласку, военкома отстранили от должности, начали служебную проверку, а затем и уволили.

Матвей Константинов
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