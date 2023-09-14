Кинокритик усомнился в том, что новые "Бременские музыканты" повторят успех "Чебурашки"

1 января 2024 года в прокат выйдет ремейк советского мультика "Бременские музыканты". Кинокритик Давид Шнейдеров заявил NEWS.ru, что фильм не повторит успеха "Чебурашки".

"Я скептически отношусь и не думаю, что "Бременские музыканты" повторят успех "Чебурашки", — сказал Шнейдеров.

По его словам, ремейки всегда хуже оригинальных советских фильмов и лучше придумывать новые сюжеты, чем повторять старые, ведь всё равно зрители будут сравнивать с оригиналом.