Кинокритик усомнился в том, что новые "Бременские музыканты" повторят успех "Чебурашки"
Кинокритик Шнейдеров: "Бременские музыканты" провалятся в прокате
1 января 2024 года в прокат выйдет ремейк советского мультика "Бременские музыканты". Кинокритик Давид Шнейдеров заявил NEWS.ru, что фильм не повторит успеха "Чебурашки".
"Я скептически отношусь и не думаю, что "Бременские музыканты" повторят успех "Чебурашки", — сказал Шнейдеров.
По его словам, ремейки всегда хуже оригинальных советских фильмов и лучше придумывать новые сюжеты, чем повторять старые, ведь всё равно зрители будут сравнивать с оригиналом.
Ранее Лайф писал, что в Сети появился трейлер к новым "Бременским музыкантам". Фильм снят режиссёром Алексеем Нужным, который известен по лентам "Я худею" и "Громкая связь".
"Бременские музыканты", режиссёр Алексей Нужный, сценарист Леонид Верещагин / Kinopoisk.ru