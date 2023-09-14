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14 сентября, 12:58

Кинокритик усомнился в том, что новые "Бременские музыканты" повторят успех "Чебурашки"

Кинокритик Шнейдеров: "Бременские музыканты" провалятся в прокате

1 января 2024 года в прокат выйдет ремейк советского мультика "Бременские музыканты". Кинокритик Давид Шнейдеров заявил NEWS.ru, что фильм не повторит успеха "Чебурашки".

"Я скептически отношусь и не думаю, что "Бременские музыканты" повторят успех "Чебурашки", сказал Шнейдеров.

По его словам, ремейки всегда хуже оригинальных советских фильмов и лучше придумывать новые сюжеты, чем повторять старые, ведь всё равно зрители будут сравнивать с оригиналом.

Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи "Бременских музыкантов" в реальной жизни

Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи "Бременских музыкантов" в реальной жизни

Ранее Лайф писал, что в Сети появился трейлер к новым "Бременским музыкантам". Фильм снят режиссёром Алексеем Нужным, который известен по лентам "Я худею" и "Громкая связь".

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"Бременские музыканты", режиссёр Алексей Нужный, сценарист Леонид Верещагин / Kinopoisk.ru

Александра Мышляева
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