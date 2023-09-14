"Украинская патриотка" зашлась в истерике, когда ей в магазине посоветовали снять кастрюлю с головы

В Харькове охранник супермаркета МЕТРО отказался говорить с покупательницей по-украински, за что был уволен. Инцидент сняла на видео и выложила в соцсети участница конфликта, украинская журналистка Мария Уманская.

В Харькове охранник МЕТRO посоветовал журналистке снять кастрюлю с головы. Видео из соцсетей

На опубликованных кадрах она несколько минут со смартфоном в руке преследует мужчину в магазине и требует от него извинений, но за что — неизвестно, зрители не видят завязку конфликта. В какой-то момент у скандалистки возникла ещё одна претензия к оппоненту: у него проскользнуло предложение на русском языке. Этот факт заставил дамочку перейти почти на визг, а охранник посоветовал ей "снять кастрюлю с головы" и прекратить съёмку.

Уманская пригрозила сотрудникам магазина вызовом СБУ под предлогом того, что охранник якобы произнёс "лозунг пророссийской сволочи". Мужчина извиняться перед журналисткой не стал, но видео получило резонанс в Facebook*, в результате чего он остался без работы, а просить прощения у Уманской пришлось его бывшим работодателям.

Ранее даже самому мэру Харькова Игорю Терехову пришлось оправдываться за слова о русском языке. Сначала он говорил, что отказываться от него не нужно. Но после угроз из Киева назвал свою позицию неверной.