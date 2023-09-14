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14 сентября, 11:29

Песков не стал комментировать предложение заблокировать WhatsApp

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможной блокировке WhatsApp в России, сославшись на то, что не располагает информацией. Так он ответил на вопрос журналистов о словах депутата Госдумы Александра Хинштейна, призвавшего заблокировать мессенджер.

"Я не знаю деталей этой новости, за пояснениями лучше обращаться к нашим народным избранникам", — уточнил представитель Кремля.

В WhatsApp могут появиться платные функции

В WhatsApp могут появиться платные функции

Напомним, WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой.

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Татьяна Миссуми
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