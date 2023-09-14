Песков не стал комментировать предложение заблокировать WhatsApp
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможной блокировке WhatsApp в России, сославшись на то, что не располагает информацией. Так он ответил на вопрос журналистов о словах депутата Госдумы Александра Хинштейна, призвавшего заблокировать мессенджер.
"Я не знаю деталей этой новости, за пояснениями лучше обращаться к нашим народным избранникам", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой.
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