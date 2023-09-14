Песков не стал комментировать предложение заблокировать WhatsApp

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможной блокировке WhatsApp в России, сославшись на то, что не располагает информацией. Так он ответил на вопрос журналистов о словах депутата Госдумы Александра Хинштейна, призвавшего заблокировать мессенджер.