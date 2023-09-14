ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Старомайорского и Никольского
Вооружённые силы России сорвали ротацию ВСУ в районе Старомайорского и севернее Никольского в Донецкой области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов.
Заявление начальника пресс-центра группировки "Восток". Видео © t.me / Минобороны России
"Артиллерийским огнём сорваны попытки ротации подразделений ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского", — приводит его слова телеграм-канал Минобороны России.
Чехов уточнил, что в результате атаки российских военных были уничтожены бойцы ВСУ, украинская автомобильная техника, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе совхоза "Октябрь".
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные ударили по 124-й бригаде территориальной обороны ВСУ, которая располагалась недалеко от острова Алексеевский в Херсонской области. В результате атаки ВС РФ были ликвидированы более 80 бойцов, а также уничтожены два автомобиля и артиллерийская система М777 американского производства.
Vk / Минобороны России