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Опубликовано 14 сентября 2023, 11:51

ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Старомайорского и Никольского

Вооружённые силы России сорвали ротацию ВСУ в районе Старомайорского и севернее Никольского в Донецкой области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов.

Заявление начальника пресс-центра группировки "Восток". Видео © t.me / Минобороны России

"Артиллерийским огнём сорваны попытки ротации подразделений ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского", — приводит его слова телеграм-канал Минобороны России.

Чехов уточнил, что в результате атаки российских военных были уничтожены бойцы ВСУ, украинская автомобильная техника, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе совхоза "Октябрь".

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные ударили по 124-й бригаде территориальной обороны ВСУ, которая располагалась недалеко от острова Алексеевский в Херсонской области. В результате атаки ВС РФ были ликвидированы более 80 бойцов, а также уничтожены два автомобиля и артиллерийская система М777 американского производства.

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Vk / Минобороны России

Николь Вербер
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