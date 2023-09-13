Российские войска ударили по бригаде ВСУ возле острова Алексеевский
Российские войска ударили по расположению 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе острова Алексеевский в Херсонской области. В результате противник потерял более 80 своих военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский", — отметили в ведомстве.
В результате уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два автомобиля и американская артиллерийская система М777.
А 10 сентября МО РФ сообщило об уничтожении трёх катеров с десантом ВСУ у острова Змеиный. Противник передвигался на судах американского производства Willard Sea Force в направлении Крыма, но российские военные остановили украинских десантников.
VK / Минобороны России