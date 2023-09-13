ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 11:39
8086

Российские войска ударили по бригаде ВСУ возле острова Алексеевский

Российские войска ударили по расположению 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе острова Алексеевский в Херсонской области. В результате противник потерял более 80 своих военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский", — отметили в ведомстве.

В результате уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два автомобиля и американская артиллерийская система М777.

Пушилин раскрыл ужасающие потери ВСУ при попытке взять Опытное
Пушилин раскрыл ужасающие потери ВСУ при попытке взять Опытное

А 10 сентября МО РФ сообщило об уничтожении трёх катеров с десантом ВСУ у острова Змеиный. Противник передвигался на судах американского производства Willard Sea Force в направлении Крыма, но российские военные остановили украинских десантников.

BannerImage

VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar