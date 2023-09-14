Роскомнадзор объяснил, при каких условиях в РФ заблокируют WhatsApp
РКН: WhatsApp могут заблокировать в РФ при распространении запрещённых данных
Популярный в России мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, может быть заблокирован, если в нём появятся каналы с запрещённой информацией. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
"Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений. Появление недружественных каналов с запрещённой информацией незамедлительно повлечёт требование об их удалении и при отказе — блокировку", — цитирует ТАСС сообщение РКН.
Напомним, накануне WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Платформа обещает "самый высокий уровень конфиденциальности". Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, мессенджер может попасть под блокировку в России, если он запустит информационные русскоязычные каналы.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
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