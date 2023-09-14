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14 сентября, 12:51

ВС РФ начали применять FPV-дрон "Упырь" на Донецком направлении

<p>Обложка © ТАСС / Александр Полегенько</p>

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные начали использовать FPV-дрон "Упырь" на Донецком направлении в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на производителя.

"Теперь наши дроны "Упырь" применяются и на Донецком направлении", — сказал представитель предприятия, отметил, что наши бойцы с помощью беспилотника уже уничтожили украинский пикап.

Он сообщил, что раньше беспилотники поставляли в подразделения ВС РФ от Грайворона до Херсона, причём благодаря их применению на одном из участков даже удалось отвести технику ВСУ на пять километров вглубь. По его словам, российские дроны в целом заставляют вражеские группы отводить их военную технику на более дальние позиции.

Появилось видео уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении

Появилось видео уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении

Ранее Лайф публиковал видео удара по украинскому танку с помощью FPV-дрона на Запорожском направлении. На кадрах цель показывается с дальнего и близкого расстояния, а также демонстрируется прилёт беспилотника от "первого лица" и момент взрыва, снятый сверху.

Николь Вербер
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