ВС РФ начали применять FPV-дрон "Упырь" на Донецком направлении

Российские военные начали использовать FPV-дрон "Упырь" на Донецком направлении в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на производителя.

"Теперь наши дроны "Упырь" применяются и на Донецком направлении", — сказал представитель предприятия, отметил, что наши бойцы с помощью беспилотника уже уничтожили украинский пикап.

Он сообщил, что раньше беспилотники поставляли в подразделения ВС РФ от Грайворона до Херсона, причём благодаря их применению на одном из участков даже удалось отвести технику ВСУ на пять километров вглубь. По его словам, российские дроны в целом заставляют вражеские группы отводить их военную технику на более дальние позиции.