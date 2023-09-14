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14 сентября, 13:13

Ещё одна азиатская страна намерена побороться за туристов из России

АТОР: Камбоджа ждёт туристов из РФ, но путёвка стоит от 170 тысяч за двоих

Туроператоры собираются завлекать российских туристов в Камбоджу, при этом недельный отдых на двоих обойдётся в 170 тысяч рублей. Однако компании верят в успех азиатского направления. Об этом сообщает АТОР.

Сейчас основной туристический поток в Камбоджу идёт из Таиланда и Вьетнама. За весь период с начала года страну посетили 3,03 миллиона иностранных граждан. Россиян среди них примерно 60 тысяч. Чаще всего наши соотечественники посещают Камбоджу в рамках экскурсионного тура из Таиланда.

Сейчас туроператоры хотят тщательнее развивать это направление. Так, предполагается, что возрастёт спрос на пляжный курорт Сиануквиль. В этом регионе возведено много новых отелей, есть необходимая инфраструктура и аэропорт. Пока ещё прилететь в Камбоджу можно только с пересадками. При этом цена остаётся высокой. Поездка на двоих обойдётся в 170 тысяч рублей за неделю отпуска в Пномпене и в 238 тысяч рублей за отдых в Сиануквиле.

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ТАСС / EPA / KITH SEREY

Татьяна Миссуми
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