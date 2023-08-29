Восток сменил Запад: Названы самые популярные у российских туристов страны для отдыха этим летом

В 2023 году россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но при этом изменилась география их интересов. По сравнению с летом 2022-го туристы из РФ чаще выбирали страны Ближнего Востока и Среднего Востока, нежели европейские маршруты. Кроме того, россияне стали больше отдыхать в Африке. В топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а количество путешественников в Тунис выросло в три с половиной раза.

С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, отправляющихся за границу, увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщили Лайфу в пресс-службе "Мегафона", к таким выводам пришли специалисты компании, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

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Самым популярным направлением у российских туристов по-прежнему остаётся Турция. Этим летом республика приняла на 27% больше гостей из РФ, чем прошлым. Среди других восточных стран, востребованных у путешественников, выделяются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), где число российских туристов выросло на 37%. Помимо этого зафиксировано значительное увеличение интереса к Ирану (рост на 115%) и Саудовской Аравии (рост на 123%). По общему числу туристов Ближний Восток и Средний Восток обошли страны Европы.

Турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее на фоне общего роста зарубежных поездок россиян — всего на 15%. Среди стран Старого Света россияне этим летом предпочитали Италию (+43% по сравнению с летом 2022 года), Испанию (+36%), Францию (+33%), Германию (+33%) и Грецию (+25%). Несмотря на падение количества отдыхающих в Европе, эти страны по-прежнему входят в десятку самых популярных направлений у россиян.

Гораздо больше россиян летом 2023 года отдохнули в Африке. В частности, Египет выбрали на 176% больше туристов из РФ, чем годом ранее. Благодаря этому страна, занимавшая год назад только седьмое место среди самых популярных направлений, вернулась в топ-5. Ещё одним африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял в три с половиной раза больше отдыхающих из России.

Что касается Азии, то в этом году турпоток туда увеличился на 39,4%. Главным образом за счёт возросшего интереса к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Корее и Индонезии. Суммарно эти страны выбрали в четыре раза больше российских туристов, чем прошлым летом.

Стоит отметить и многократное увеличение числа отдыхающих в Латинской Америке. Здесь выделяются Куба, куда турпоток из России вырос в шестнадцать раз по сравнению с прошлогодним сезоном, и Венесуэла с более чем четырёхкратным ростом.

А вот Доминикана и Мальдивы стали интересовать россиян меньше на 15 и 8% соответственно.