Женщина погибла после падения с обрыва у парка "Ривьера" в Сочи
Две женщины упали с обрыва в сочинском парке "Ривьера", сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края. По факту инцидента организована проверка.
"10 сентября 2023 года напротив входа в парк "Ривьера" две женщины упали в обрыв. На месте события не имелось знаков, обозначающих опасность <...>. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения федерального законодательства, в том числе законности действий сотрудников ОМС, МЧС и полиции", — говорится в опубликованном сообщении.
Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе надзорного органа, одна из пострадавших скончалась в больнице в минувшую ночь.
А в московском Восточном Дегунине строитель упал в металлическую ёмкость с высоты десять метров. Он получил травмы и был госпитализирован.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов