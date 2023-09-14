Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 13:02

Женщина погибла после падения с обрыва у парка "Ривьера" в Сочи

Две женщины упали с обрыва в сочинском парке "Ривьера", сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края. По факту инцидента организована проверка.

"10 сентября 2023 года напротив входа в парк "Ривьера" две женщины упали в обрыв. На месте события не имелось знаков, обозначающих опасность <...>. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения федерального законодательства, в том числе законности действий сотрудников ОМС, МЧС и полиции", говорится в опубликованном сообщении.

Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе надзорного органа, одна из пострадавших скончалась в больнице в минувшую ночь.

Кабина лифта с двумя рабочими сверху сорвалась в шахту в Люберцах

Кабина лифта с двумя рабочими сверху сорвалась в шахту в Люберцах

А в московском Восточном Дегунине строитель упал в металлическую ёмкость с высоты десять метров. Он получил травмы и был госпитализирован.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров