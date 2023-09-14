Полковник заявил об уничтожении большей части авиации ВСУ и полном преимуществе России

Российские военные уничтожили большую часть украинской авиации, в том числе поставленную странами НАТО. Об этом сообщил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов.

"В первую очередь это бывшие советские модели: МиГ-29 и отчасти Су-27. Эти самолёты достаточно хорошо освоены украинскими лётчиками, но в значительной степени уступают нашей авиации по своим техническим характеристикам", — приводит его слова "Лента.ру".

Эксперт отметил, что точное количество поражённых самолётов неизвестно, однако добавил, что на сегодняшний день у украинской армии осталось чуть более сотни машин. По его словам, бедственное положение Киева немного помогли улучшить западные поставки, однако это всё равно небольшая цифра с учётом внушительного превосходства российских Су-30 и Су-35 над украинскими МиГ-29 и Су-27.

"Можно говорить о том, что российская авиация имеет полное преимущество. Потому что в России больше тысячи самолётов, согласно данным, которые публикуются на Западе", — указал полковник.

Кнутов также напомнил о нескончаемых попытках Киева получить западные истребители F-16. По его словам, страна запросила порядка 200 единиц, однако пока речь идёт о поставке лишь 60–80 самолётов.