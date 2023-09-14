В Госдуме нашлись противники блокировки WhatsApp

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко призвал не спешить с блокировкой мессенджера WhatsApp в России. Комментируя предложение своего коллеги Антона Горелкина, он посоветовал дождаться появления каналов в сервисе и уже потом принимать решение.

"Многие привыкли к WhatsApp, многие пользуются с точки зрения бытовых условий. Да, Meta* находится у нас под запретом Роскомнадзора, и есть определённые санкции. Я думаю, что Горелкин высказал свою точку зрения. Она не обсуждалась на комитете, я не слышал ни позицию Роскомнадзора, ни позицию силовых структур, поэтому преждевременно гнать ветер в паруса", — объяснил Ющенко в беседе с "Лентой.ру".

Парламентарий уверен, что одного анонса недостаточно для объективных выводов о содержании каналов. Надо посмотреть на то, как это будет работать на деле и как будет влиять на россиян. Проблема не в самом WhatsApp — активные неприятельские каналы есть и в Telegram, заметил он.

Напомним, WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Горелкин высказался за пересмотр позиции по мессенджеру при "расширении функционала в сторону массового распространения информации". А глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой.