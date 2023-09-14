Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 13:52

В Киеве открылся полевой офис МУС

МУС открыл в Киеве полевой офис — крупнейшее представительство вне Гааги

В Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

"В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда. <...> Полевой офис Международного уголовного суда на Украине является крупнейшим представительством МУС (ICC) за пределами Гааги", — говорится в сообщении.

Как заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, открытие офиса позволит усилить взаимодействие между Киевом и МУС, а также повысить эффективность и оперативность реагирования на различного рода инциденты.

Пашинян анонсировал ратификацию Римского статута МУС в полном объёме

Пашинян анонсировал ратификацию Римского статута МУС в полном объёме

Ранее Лайф рассказывал, что первая в мире страна задумалась о выходе из международного уголовного суда на фоне выдачи "ордера на арест" президента России Владимира Путина. Как отметил министр юстиции Бразилии Флавио Дино, всё дело в дисбалансе, который был вызван отказом таких ведущих стран, как США и Китай, принимать в этом участие.

Обложка ©

T.me / Офіс Генерального прокурора

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров