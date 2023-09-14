В Киеве открылся полевой офис МУС

Как заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, открытие офиса позволит усилить взаимодействие между Киевом и МУС, а также повысить эффективность и оперативность реагирования на различного рода инциденты.

Ранее Лайф рассказывал, что первая в мире страна задумалась о выходе из международного уголовного суда на фоне выдачи "ордера на арест" президента России Владимира Путина. Как отметил министр юстиции Бразилии Флавио Дино, всё дело в дисбалансе, который был вызван отказом таких ведущих стран, как США и Китай, принимать в этом участие.