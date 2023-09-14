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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 14:22
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На ремонт порта в Мариуполе выделен 1 млрд рублей

Правительство направит миллиард рублей на восстановление порта Мариуполя

Правительство России приняло решение выделить около одного миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, а также на увеличение его пропускной способности. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Заседание Правительства РФ, где принято решение о выделении денег для порта Мариуполя. Видео © T.me / Правительство России

"Решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий, ну и для обеспечения снабжения людей всем необходимым", — пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Мариуполе расположена единственная в Азовском море глубоководная гавань, которая способна принимать тысячи тонн товаров, сырья, строительных материалов для восстановления всего региона. В порту будут отремонтированы железнодорожные депо, разъезды, электроподстанции, мастерские, склады и автодороги. Мишустин напомнил о распоряжении президента РФ Владимира Путина вывести объекты новых регионов на достойный общероссийский уровень.

Российский флаг над Мариуполем
Российский флаг над Мариуполем

Ранее Минобороны России опубликовало видео с новой школой в Мариуполе, которую построили специалисты военно-строительного комплекса ведомства. 1 сентября трёхэтажное образовательное учреждение приняло 1100 учащихся.

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ТАСС / Николай Тришин

Татьяна Миссуми
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