Два друга из одного города потеряли связь на 12 лет и случайно встретились на СВО

Бойцы ВС РФ в зоне СВО Даниил Чегера и Евгений Ноль-семь из Каменска-Уральского в Свердловской области, подружившиеся 12 лет тому назад в спортивном лагере и впоследствии потерявшие связь друг с другом, снова повстречались во время службы в составе казачьего диверсионно-разведывательного батальона "Енисей". О своей истории они рассказали корреспонденту Ura.ru.

Друзья детства встретились после более 10 лет разлуки в рядах батальона "Енисей" на СВО. Видео © VK / Ura.ru.

"Я сидел на позициях с парнем. Он рассказал, что мы не одни из Каменска — говорит, есть земляк с позывным Ноль-семь, имя и фамилию называет — показалось что-то знакомое. Потом мы увиделись — смотрим друг на друга, вроде лицо узнаю, но не могу понять, откуда его знаю", — вспоминает Чегер.

Спустя три недели он спросил сослуживца — занимался ли тот спортом? Ноль-семь подтвердил, что ходил на занятия по лёгкой атлетике. И тут сомнений не осталось, Даниил напомнил товарищу о случае, когда они потерялись в лагере во время лыжной гонки, и Евгений тоже всё вспомнил.

Друзья вместе участвовали в сборах в спортивном лагере "Исетские зори", которые проводились более десяти лет назад. Их знакомство началось с того, что во время соревнований они оба заплутали в лесу. Когда смена закончилась, они разошлись и не видели друг друга более 10 лет. А в 2023 году внезапно для обоих повстречались в рядах ВС РФ в трёх тысячах километрах от родного дома.