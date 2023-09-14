Телефон принял на себя пулю и спас девушку во время обстрела мстительного бывшего

Жительница Таиланда чудом выжила при покушении на убийство со стороны бывшего парня. Как пишет The Thaiger, от пули, выпущенной из пистолета, её спас мобильный телефон.

Так, 24-летняя Ратда из провинции Чайяпхум четыре месяца встречалась с 29-летним Тонбоном, но тот регулярно бил возлюбленную, и она решила разорвать отношения. Однако на этом история не заканчивается: спустя месяц уже бывший парень, вооружившись пистолетом и взяв с собой сообщника, подкараулил обидчицу у её дома и, когда она приехала, сделал два выстрела.

Пуля чудом попала в телефон и не убила девушку. Всё, что у неё осталось от нападения, — лёгкая рана в районе талии. Девушка оперативно села на мотоцикл и скрылась с места покушения, после чего обратилась в полицию.

Правоохранители просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и, увидев, что в девушку стрелял именно бывший парень, объявили его и сообщника в розыск.