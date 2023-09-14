Телефон принял на себя пулю и спас девушку во время обстрела мстительного бывшего
Житель Таиланда хотел убить свою бывшую девушку, но её спас от пули телефон
Ранение и телефон, спасший тайку от пули. Обложка © ThaiRath / Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Mono News
Жительница Таиланда чудом выжила при покушении на убийство со стороны бывшего парня. Как пишет The Thaiger, от пули, выпущенной из пистолета, её спас мобильный телефон.
Так, 24-летняя Ратда из провинции Чайяпхум четыре месяца встречалась с 29-летним Тонбоном, но тот регулярно бил возлюбленную, и она решила разорвать отношения. Однако на этом история не заканчивается: спустя месяц уже бывший парень, вооружившись пистолетом и взяв с собой сообщника, подкараулил обидчицу у её дома и, когда она приехала, сделал два выстрела.
Пуля чудом попала в телефон и не убила девушку. Всё, что у неё осталось от нападения, — лёгкая рана в районе талии. Девушка оперативно села на мотоцикл и скрылась с места покушения, после чего обратилась в полицию.
Правоохранители просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и, увидев, что в девушку стрелял именно бывший парень, объявили его и сообщника в розыск.
Лайф писал о странной смерти россиянки в Таиланде, её тело нашли под окнами многоквартирного дома. Поднявшись в квартиру на седьмом этаже, правоохранители задержали парня девушки. Он отказывался сотрудничать с полицией.