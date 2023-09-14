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14 сентября, 15:18

Словакия выслала одного сотрудника Посольства РФ

Словакия выслала сотрудника Посольства РФ в Братиславе. Об этом объявили в Министерстве иностранных дел страны.

"Словацкая Республика приняла решение в четверг, 14 сентября 2023 года, выслать сотрудника Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике", — говорится в тексте.

МИД объявил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

МИД объявил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

А ранее сегодня МИД РФ объявил двоих сотрудников Посольства США персонами нон грата. Ведомство вызвало главу американской дипмиссии Линн Трейси, которой был сделан жёсткий демарш и вручена официальная нота.

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Александра Вишнякова
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