Словакия выслала одного сотрудника Посольства РФ
Словакия выслала сотрудника Посольства РФ в Братиславе. Об этом объявили в Министерстве иностранных дел страны.
"Словацкая Республика приняла решение в четверг, 14 сентября 2023 года, выслать сотрудника Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике", — говорится в тексте.
А ранее сегодня МИД РФ объявил двоих сотрудников Посольства США персонами нон грата. Ведомство вызвало главу американской дипмиссии Линн Трейси, которой был сделан жёсткий демарш и вручена официальная нота.
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