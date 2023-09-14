Словакия выслала одного сотрудника Посольства РФ

Словакия выслала сотрудника Посольства РФ в Братиславе. Об этом объявили в Министерстве иностранных дел страны.

"Словацкая Республика приняла решение в четверг, 14 сентября 2023 года, выслать сотрудника Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике", — говорится в тексте.