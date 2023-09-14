Жёсткий демарш: Россия высылает двух сотрудников Посольства США

МИД РФ объявил двоих сотрудников Посольства США персонами нон грата. Сегодня, 14 сентября, ведомство вызвало главу американской дипмиссии Линн Трейси, которой был сделан жёсткий демарш и вручена официальная нота.

В МИД подчеркнули, что двое дипломатов — первый секретарь Посольства США Джеффри Силлин и второй секретарь посольства Дэвид Бернстайн — совершили действия, несовместимые с их статусом. В связи с этим они объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию России в течение семи суток.