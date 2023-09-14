Жёсткий демарш: Россия высылает двух сотрудников Посольства США
МИД РФ объявил двух сотрудников Посольства США персонами нон грата
МИД РФ объявил двоих сотрудников Посольства США персонами нон грата. Сегодня, 14 сентября, ведомство вызвало главу американской дипмиссии Линн Трейси, которой был сделан жёсткий демарш и вручена официальная нота.
В МИД подчеркнули, что двое дипломатов — первый секретарь Посольства США Джеффри Силлин и второй секретарь посольства Дэвид Бернстайн — совершили действия, несовместимые с их статусом. В связи с этим они объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию России в течение семи суток.
"Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации", — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, в мае ФСБ России задержала за госизмену экс-сотрудника Генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Позже он признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов. В ФСБ выяснили, что Шонов за денежное вознаграждение выполнял задания этих самых Силлина и Бернстайна.
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