Президентом театральной премии "Золотая маска" стал Александр Калягин

Актёр, режиссёр и председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин будет выполнять функции президента театральной премии "Золотая маска". Об этом говорится на сайте объединения.

"Председатель СТД РФ А.А. Калягин готов принять на себя обязанности президента премии. Он также предложил ввести должность вице-президента "Золотой маски", который, по сути, возьмёт на себя функции заместителя председателя по творческим вопросам", — уточняется в тексте.